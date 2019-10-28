بيطرى الوادى الجديد يواصل أعمال التوعية بمرض حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية

أكد عادل عباس رئيس مركز بلاط فى الوادى الجديد، أن إدارة بلاط البيطرية تواصل الأعمال المختلفة ضد مرض حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية وتوعية المواطنين بخطورة المرض وطرق انتقاله والوقاية منه، وتم الاتفاق مع إدارة الأوقاف على توزيع مطويات عن حمى الوادي المتصدع لأئمة المساجد مع خطبة الجمعة التي يتم توزيعها الثلاثاء من كل أسبوع من إلادارة لتوعية المواطنين بخطورة المرض والوقاية منه والاهتمام بالثروة الحيوانية حتى لا ينتقل الأمر للإنسان المخالط.

وأضاف أن البيطرى والأوقاف اتفقوا على توزيع بوسترات لاصقه ملونة يتم لصقها في المساجد بواسطة الأئمة للمساعدة فى توعية المواطنين عن المرض وضرورة التحصين بجانب مساهمة جمعيات تنمية المجتمع ببلاط.

وأشار إلى أنه تم إقامة ندوة توعية موسعة اليوم الاثنين، في الوحدة المحلية لقرى ذخيرة وتم الاتفاق على ضرورة التعاون وأن تحدد الوحدة المحلية مكان لجنة التحصين من أجل مباشرة أعمالها وحماية الماشية والمواطنين.