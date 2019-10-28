وزير الخارجية الروسي: إقامة تمثال لبريماكوف وسط موسكو

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، "إن منتدى (قراءات بريماكوف) يهتم به الكثيرون من الروس والأوساط العلمية والدبلوماسية داخل روسيا وخارجها، كاشفا عن قرار بإقامة تمثال لبريماكوف أمام ساحة مبنى وزارة الخارجية وسط موسكو".

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع المجلس العلمي التابع لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ90 لميلاد رجل الدولة الروسي الراحل يفجيني بريماكوف، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأشاد لافروف بأعمال وزير الخارجية الأسبق يفجيني بريماكوف، منوها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يؤكد دائما أن بريماكوف مواطن روسي بكل معنى الكلمة.