مسئول روسي: العلاقات السياسية مع مصر وصلت لمستوى عال جدا من التطور

قال مكسيم ماير، مستشار وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية، نلاحظ تطور العلاقات السياسية بين البلدين ووصولها لمستوى عال جدا، مضيفا: "يجب أن يكون هناك تواصل وتعاون بين المجتمعين الروسي والمصري".

وأشار ماير خلال كلمته بندوة المركز الثقافي الروسي التي عقدت اليوم حول العلاقات الروسية المصرية وملامح المستقبل، بحضور نخبة من الدبلوماسيين وممثلي وزارة الثقافة والشخصيات العامة إلى أن التعاون بين المجتمع المصرى والروسي لم يصل فى المستوى إلي ما وصل إليه التعاون السياسي بين البلدين.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومتين الروسية والمصرية كانت نتائجها مثمرة، ونحن نشعر بأن هناك تطور كبير في المشروعات المشتركة بين البلدين، ونتمنى في القريب العمل بالمنطقة الصناعيه الجديدة في منطقة قناة السويس.

ومن جهته، قال سفير مصر السابق في روسيا، رؤوف سعد إن العلاقات بين مصر وروسيا اصبحت ناضجة وتقدر فيه مصر دور روسيا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى وجود قبول علي المستوى الحكومي والشعبي في مصر، للتعاون مع روسيا لما تمتلكة من الخبرات، كما اتضح في مشروع الضبعة النووي.

وأضاف سعد، أنه عقب ثورة 25 يناير كانت هناك علاقة جديدة، حيث أصحبت مصر دولة جديدة وكان كلا من مصر وروسيا تتبع سياسية خارجية عصرية، تؤكد أن المصالح هى التي تحكم للعلاقات فيما يفيد الطرفين.

وأشار إلى أن يفجيني بريماكوف، رئيس وزراء روسيا السابق، كان له تأثيرا مباشرا في العلاقات الروسية المصرية، وسيظل تقديره ممتد، وكان له تأثير في تطوير العلاقات المصرية الروسية، مضيفا:" الراحل كان صديقي وقد عاصرته في أوقات الاتحاد السوفيتي وروسيا، وكان له قدره علي النفاد إلى عمق القضايا بشكل مؤثر جدا، ويعتبر من وضع النبته في العلاقات الروسية المصرية والتي تؤتي ثمارها الآن.

وتابع: "منذ عام 1991 حتى 1998 تغيرت أجندة روسيا السياسية واصبحت متجهه للغرب بشكل مركز ما جعل العلاقات الروسية العربية فى ذيل الأجندة الروسية، مشيرا إلى أن بريماكوف استطاع إعادة العلاقات العربية الروسية إلى أولوياتها في أجندة العلاقات الخارجية الروسية، ووضع مصر فى قائمة هذه الأولويات.

وأشارت رئيس المنظمة الأهلية الإقليمية "اتحاد شعوب أوروبا آسيا"، الدكتورة تاتيانا بولوسكوفا، في كلمتها إن آخر زيارة لها إلى مصر كانت منذ 12 عاما، وبعد عودتها إلى مصر الآن رأت التغيير الجميل الذي أصبحت عليه الدولة، مشددة على أهمية استمرار ساحات الحوار بين مصر وروسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل دائم.

وأضافت أنه يجب أن يشترك في ساحات الحوار كلا من المجتمع المدني والشخصيات السياسية والاجتماعية، والبحث عن شخصيات بارزة تمتلك قرارت سياسية يمكنها العمل في ساحات الحوار، والتخطيط في بدءها من العام المقبل مباشرة.

ولفتت إلى أن هناك في مصر المراكز الثقافية الروسية بالقاهرة والإسكندرية وهى ساحة مناسبة ومتخصصة في هذا المجال، ولذلك نتمني من المجتمع المدنى المصري والشخصيات السياسية تجميع آراءها وتنقلها للساحتين.

وقالت الدكتورة زبيدة عطا، مقرر اللجنة العلمية الملتقى المصري الروسي بالمجلس الأعلى للثقافة، إن المجلس يهتم كثيرا بالعلاقات المصرية الروسية، وتم عقد عدة مؤتمرات وندوات حول العلاقات الروسية المصرية، تتناول الأدب والتاريخ والفنون والعلاقات العلمية بين الجانبين، وكيف نستطيع توطيد العلاقات بين الجانبين في المجالات الثقافية والاقتصادية.

وأضافت أنه منذ فترة كبيرة عقدت اتفاقيات بين جامعة حلوان وجامعات روسية وعقدنا مؤتمرات حول حقوق الانسان والعنف وغيرها من المؤتمرات الهامة.

وقال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن بريماكوف كان يدرك الضعف فى المنطقة العربية وكان يرى أن سقوط الأنظمة يؤدى إلى سقوط المنطقة بالكامل، مضيفا أن وقتها كان يبدوا هذا التحليل بعيدا عن الواقع لكن للأسف هذا ما حدث.