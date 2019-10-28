«مراسلون بلا حدود» تدعو لإطلاق سراح ناشطة بارزة بحركة «مي تو» بالصين

دعت منظمة مراسلون بلا حدود لإطلاق سراح الصحفية الصينية والناشطة صوفيا هوانج التي ساعدت في تدشين حركة "مي تو" النسائية ضد التحرش في الصين.

وصرح المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا كريستيان ميير اليوم الاثنين: "هوانج كتبت عن موضوعات مجتمعية تهم الرأي العام. ومن المخزي أن يتم معاقبتها حاليا على هذه الشجاعة".

يشار إلى أن الصحفية الصينية التي تدعى بالصينية هوانج شاكين، كانت قد أعربت عن تعاطف في الماضي مع الحركة الديمقراطية في هونج كونج، وتم إلقاء القبض عليها في مدينة كوانجتشو الصينية في 17 أكتوبر الجاري.

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، تقبع الصحفية (30 عامًا) حاليا مع ما لا يقل عن 120 شخصا ممن يعملون بالإعلام في السجن بالصين، وبعضهم يعاني من ظروف تعرض حياته للخطر، وبعضهم ضحايا لإساء المعاملة.

يشار إلى أن الصين تقع في المركز رقم 177 في حرية الصحافة في القائمة التي تضم 180 دولة.