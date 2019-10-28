تنطلق بعد غد الأربعاء فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعد ثالث أكبر معرض في العالم، بحضور روائيين يحملون "نوبل" للأدب، ومخرجين سينمائيين عالميين حصدوا جائزة الأوسكار، مستضيفة تحت شعار "افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً" 2000 دار نشر من 81 دولة عربية وأجنبية، في مركز إكسبو الشارقة، ومتوجة جمهورية المكسيك ضيف شرف.

ويقدم المعرض لجمهوره الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي، والروائي التركي الحاصل على جائزة نوبل للآداب، أورهان باموك، وفي الوقت نفسه يعرض تجربة المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار العالمية، على موسيقى فيلمه الشهير "slumdog millionaire" الهندي، سامبوران كارالا - غولزار، كما يستضيف المعرض الروائية الحاصل على جائزة الرواية العالمية "البوكر" جوخة الحارثي، والشاعر الهندي فيكرام سيث.

وكشف أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة عن مشاركة نحو 173 كاتباً وروائياً من 68 دولة عربية وأجنبية، يقدمون 987 فعالية متنوعة تتوزع على الفعاليات الثقافية، وفعاليات الطفل، وفعاليات الطهي التي يحتضنها ركن الطهي، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الأعمال المسرحية إضافة إلى فعاليات رسومات القصص المصورة، وفعاليات محطة التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المعرض هذا العام يشهد تنوعاً في الفعاليات التي تقدم لضيوف المعرض، حيث تنظم على صعيد الفعاليات الثقافية 350 فعالية يقدمها 90 ضيفاً، من 28 دولة، إلى جانب ذلك سيكون الزوار الصغار على موعد مع 409 فعاليات ضمن برنامج الطفل ويشارك فيها 28 ضيفاً من 13 دولة، كما يخصص ركن الطهي 48 فعالية يقدمها 15 طاهياً من 9 دول، إلى جانب فعاليات رسومات القصص المصورة (الكوميكس) ينظم المعرض 66 فعالية يقدمها 5 ضيوف من 4 بلدان.

وأوضح العامري أن المعرض يستضيف هذا العام 88 عرضاً مسرحياً يقدمه 17 ضيفاً من 8 بلدان عربية وعالمية أبرزها: المسرحية الكويتية واكاندا، بطولة: هنادي الكندري، وطارق الحربي، إلى جانب سلسلة فعاليات نوعية تقدم للمرة الأولى، أبرزها: عرض التصوير المفاهيمي، وفعاليات عالم الدمى، ومعرض الطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى مختبر ميكاترونيكس".

وعن شعار المعرض، أشار العامري إلى أن اختيار شعار "افتح كتابا تفتح أذهانا"، ليحتفي بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب، ويكون بمثابة التأكيد على مشوار التعاون الطويل والمثمر الذي يربط جميع الجهات والمؤسسات الثقافية في الشارقة، لافتا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن نتاجا لجهد واحد بل لمنظومة من الرؤى والطموحات والأحلام والإيمان، انطلاقاً من أن الكتاب هو ركيزة للنهوض بالإنسان ومعارفه.

وقال: "نستضيف هذا العام جمهورية المكسيك، هذه البلد التي ترتاح على حضارات إنسانية ذات ثقل معرفي وأدبي مهمّ وعريق، حرصنا من خلال هذه الاستضافة على أن نطلع الجمهور العربي والمحلي على إبداعات شخصيات ثقافية مكسيكية أثّرت على الساحة الأدبية والثقافية العالمية، لنؤكد على رسالة المعرض في جمع العالم على حبّ الكتاب والمعرفة، ليستمع الجمهور لهم، ويتقاسم لغتهم وإبداعاتهم عن قرب".

وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دور النشر المشاركة في الحدث، يليها مصر ولبنان وسوريا، فيما تشارك هذا العام 10 دول للمرّة الأولى وهي قبرص، والإكوادور، وأستونيا، واليونان، وقيرغستان، وموزمبيق، والصومال، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وفنزويلا.

ويستضيف المعرض نخبة من المبدعين العرب والعالميين منهم الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والشاعر والكاتب والناقد علي الهويريني، كما يحل على الحدث من العراق الروائية والصحفية إنعام كجه جي، والروائية الكويتية بثينة العيسى، ترافقها الشاعرة التونسية جميلة الماجري، والشاعر السعودي محمد السكران نجم برنامج شاعر المليون.

كما يحلّ على المعرض الكاتب الليبي أحمد الفيتوري، والدكتورة شهلا العجيلي، وعلى صعيد الأدب الإفريقي يستضيف المعرض الكاتب حجي جابر ومبارك ربيع ومارغريت بوسباي وأوبيل تشسيالا، كما يستضيف المعرض كلّاً من الشعراء هلال الحجري، والياس فتح الرحمن، وأحمد عبدالقادر، والمختار سالم.

وسيكون الجمهور على موعد مع الروائية الايطالية إليازبيثا دامي، والروائية البريطانية إيلا واكاتاما ألفريا، والروائية الأمريكية بيرنيس ماكفادن، ومن الهند يشارك كلّ من الروائي والروائية آنيتا ناير، والممثل غولشان غروفر، والشاعر جييت ثاييل وآخرين.

وينظم المعرض حفلات توقيع كتب لأكثر من 250 كتاباً في الشعر والرواية والعلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة والدراسات النقدية والأكاديمية وتطوير الذات والمسرح وكتاب الطفل، أما محطة التواصل الاجتماعي فتخصص هذا العام 20 ورشة عمل يشارك فيها 12 ضيفاً، فيما يشارك 6 من نخبة من مشاهير الإعلام الجديد في فعاليات تطرح العديد من القضايا الثقافية، والإعلامية، والاجتماعية، ويكشفون جوانب من علاقاتهم مع متابعيهم ومعجبيهم عبر هذه المواقع، وآلية الاستفادة من تلك المواقع في الترويج للقراءة والثقافة والحوار.

كما ينظم المعرض هذا العام "منصة التنوع" وهي عبارة عن مساحة فاعلة تناقش حزمة من الموضوعات المتداولة حالياً في المجتمع، وترصد مدى تنوعها واختلافاتها من ثقافة لأخرى، إلى جانب البحث في الآثار الناجمة عن وجودها على المجتمع المحلي، كما يستضيف المعرض منصة "التفكير الإبداعي"، الهادفة إلى التعريف بالتفكير الإبداعي وعلاقة أفراد المجتمع كافة به، وكيف يمكن للفرد أن يصنع أفكاره المبدعة، وتحويل الأفكار العادية إلى إبداعية، حيث يتضمن البرنامج جانبين أحدهما نظري والآخر تطبيقي.

وينظم المعرض منصة رسوم القصص المصورة (كوميكس) التي تعقد طيلة أيام الحدث 66 فعالية يقدمها 5 ضيوف من 4 بلدان منهم الفنان أحمد الرفاعي من الكويت، والفنان علي كشواني من الإمارات، بالإضافة إلى عرض 11 فلماً من أشهر الأفلام السينمائية المأخوذة عن قصص مصورة أمثال "الفهد الأسود"، و"كابتن أمريكا"، و"الرجل العنكبوت"، وغيرها.

ويستضيف المعرض الدورة الخامس من مؤتمر المكتبات السنوي الذي ينظمه المعرض بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر، حيث ستعقد خلال المؤتمر سلسلة فعاليات يشارك بها 400 متخصص من أمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة ودولٍ أخرى.

ويشارك في برنامج المؤتمر 20 متحدثاً متخصصاً، يتوقفون عند عدة محاور تحددها الدورة الجديدة للمؤتمر، وهي: خبرات أمناء المكتبات، وآليات توظيف وسائط مواقع التواصل الاجتماعي، ومهارات تطوير المكتبيين، وأهم التغيرات في تكنولوجيا إدارة البيانات.