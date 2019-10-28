المركز الروسي للمصالحة: عودة 1016 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن 1016 لاجئا عادوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من لبنان والأردن.

وذكر المركز الروسي في بيان اليوم الاثنين أن هؤلاء اللاجئين عادوا عبر معبري "يابوس" و"تلكلخ" مع لبنان، ومعبر "نصيب" مع الأردن، منوها بأنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ترميم 6 منازل سكنية ومدرسة ومحطة فرعية للطاقة الكهربائية، وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسيين السوري بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 1.8 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 28 عبوة قابلة للانفجار.