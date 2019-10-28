نتائج أولية: انتخابات الرئاسة في أوروجواي تتجه إلى جولة ثانية

أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية في أوروجواي عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة للفوز بمنصب الرئيس، وذلك بعد فرز أصوات الناخبين بثلاثة أرباع مراكز الاقتراع.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين أن دانيال مارتينز "62 عاما" من حزب الجبهة الموسعة الحاكم حصل على 5ر37 في المائة من أصوات الناخبين في حين حصل لويس لاكال بو "47 عاما" من الحزب الوطني على 29 في المائة فقط من الأصوات، مشيرة إلى أنه لم يحصل أي منهما على ال 50 في المائة زائد واحد من الأصوات الصحيحة اللازمة لتجنب الدخول في جولة ثانية في شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن إرنستو تالفي مرشح حزب كولورادو جاء في المرتبة الثالثة حيث حصل على 5ر12 في المائة من أصوات الناخبين.

وكان الناخبون قد توجهوا أمس الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية علاوة على اختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي تابار فازكويز الذي شغل المنصب لولاية سابقة من عام 2005 إلى عام 2010.