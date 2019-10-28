ثاندر يسحق وريورز في دوري كرة السلة الأمريكي

دينيس شرودر (رقم 17) لاعب فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر لدى تسجيله نقطة خلال مباراة فريقه أمام جولدن ستيت وريورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أوكلاهوما ليل الأحد. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.

أحرز دينيس شرودر 22 نقطة ليحقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزا ساحقا على جولدن ستيت وريورز 120-92 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأحد.

وهيمن ثاندر على المباراة منذ البداية، وسجل أول ثماني نقاط في اللقاء. وكان الفارق أقل من عشر نقاط لحوالي ست دقائق فقط خلال المباراة، وأنهى ثاندر النصف الأول متقدما 70-37.

وسجل ثاندر 35 نقطة في أول ثلاثة أرباع. واستقبل وريورز 30 نقطة أو أكثر في كل من الأرباع السبعة الأولى هذا الموسم قبل أن يسجل أوكلاهوما سيتي 15 نقطة فقط في الربع الأخير في مباراة الأحد.

وأضاف دانيلو جاليناري 21 نقطة كما سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 19 نقطة لصالح ثاندر الذي أحرز 15 رمية ثلاثية من بينها أربع عن طريق جاليناري.

وتصدر ستيفن كوري لاعبي جولدن ستيت وأحرز 23 نقطة، بينما لم يسجل أي لاعب آخر أكثر من عشر نقاط.

وفاز جولدن ستيت بمباراته الأولى في الموسم خارج ملعبه في آخر خمسة مواسم قبل خسارة الأحد. وكان تأخره بفارق 33 نقطة بنهاية النصف الأول من اللقاء الأسوأ له منذ مارس آذار 1997.