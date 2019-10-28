الكرملين: العسكريون الروس راقبوا طائرات أمريكية في المنطقة التي شهدت تصفية البغدادي

أقر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، بأن العسكريين الروس راقبوا طائرات أمريكية في منطقة العملية التي شهدت القضاء على زعم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - إن الجيش الروسي راقب طائرات أمريكية في هذه المنطقة وشاهد طائرات بدون طيار، مضيفا أنه إذا تم تأكيد مقتل البغدادي، فمن الممكن التحدث عن مساهمة ترامب الجادة في محاربة الإرهاب.

وذكر أن نبأ القضاء على البغدادي في حد ذاته لا يمكن أن يسبب ردة فعل سلبية لدى السلطات الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن مقتل أبو بكر البغدادي ليلة السبت الماضي، في شمال غربي سوريا، مشيرا إلى أن القوات الخاصة الأمريكية نفذت تلك العملية، التي أسفرت عن مصرع عدد كبير من مرافقي البغدادي.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد نفت أمس الأحد، وجود معلومات مؤكدة لديها بشأن تنفيذ العسكريين الأمريكيين عملية لتصفية زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في الجزء الخاضع لسيطرة تركيا بمنطقة إدلب لخفض التصعيد.