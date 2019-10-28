السعودية: نثمن الجهود الأمريكية في القضاء على زعيم داعش الإرهابي

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في ملاحقة أعضاء تنظيم (داعش) الإرهابي الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب جرائم تتنافى مع القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة.

وأضاف المصدر - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين - : "حكومة المملكة تابعت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم (داعش) الإرهابي أبو بكر البغدادي والقضاء عليه"، مؤكدًا أن السعودية مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن - في مؤتمر صحفي أمس الأحد - مقتل زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا، مشيرًا إلى عدم وجود خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية التي شاركت في العملية.