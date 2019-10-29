عماد الدين حسين: نموذج تطوير قرية «الدوير» بأسيوط يحتذى به ونحتاج تكراره

سعر متر الأرض بأسيوط أعلى من نيويورك ويسجل ٧٥ ألف جنيها





قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن النموذج الذي قامت جمعية أصدقاء أحمد زياد بهاء الدين به في قرية «الدوير» بمحافظة أسيوط، من تطوير وتنمية لمراكز القرية هو نموذج يحتذى به ويحتاج تكراره، واصفاً بأنه مثابة «فتح طاقة أمل للناس هناك»، حيث من النادر وجود عمل بهذا المنطق لتحسين البيئة الموجودة بهذه القرى.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين مساء يوم الإثنين، عن «مشروع تنمية وتطوير قرية الدوير» بمحافظة أسيوط، وهي مبادرة كويتية لمساندة الشعب المصري وهي جزء من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

ذكر أن الجمعية قامت بتطوير 5 مدارس ومركز الشباب، وإنشاء مركز لرعاية ودمج الأطفال ذوى الإعاقة، إضافة على إنشاء ثلاث عيادات ومعمل تحاليل بالوحدة الصحية، وإضافة أجهزة جديدة للغسيل الكلوى ولرعاية الأطفال المبتسرين بمستشفى صدفا المركزى، إلى جانب تجديد مركز أحمد زياد بهاء الدين.

«للأسف الأراضي بقرى الصعيد نادرة لارتفاع سعرها، بسبب أن عدد من الناس التي سافرت إلى الخليج وايطاليا وأوربا، يمتلكون أموال كثيرة ، فأصبح هناك مضاربة على شراء الأراضي مما أدى لارتفاع سعرها»، أضاف حسين.

وأشار رئيس تحرير الشروق إلى أن سعر متر الأرض بأسيوط تعدى الـ٧٥ ألف جنيها في بعض المناطق ، وهو أعلى من سعر المتر بنيورك.«نتمنى من كل شخص يبدء في قريته بمساعدة الشباب لأن ذلك بداية التغير»، تابع حسين.