وزير سعودي: الإخوان جماعة إرهابية وأداة لنشر الفتنة بالمملكة



أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين أن "الإخوان جماعة إرهابية" سلمت نفسها لتكون أداة لنشر الفتنة في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الاثنين عن آل الشيخ، قوله "إن المملكة عانت كثيرًا من الإرهاب والإرهابيين، الذي تقف وراءه إيران"، مشيرًا إلى "أن هناك جماعات تعمل بتوجيههم ووفق مخططاتهم، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية التي سلمت نفسها للأعداء لتكون أداة شر بأيديهم لنشر الفتنة والقلاقل بالمملكة".

وأضاف آل الشيخ، خلال توقيعه، مذكرة تفاهم للتعاون مع رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو بشأن مجالات العمل الإسلامي، "إن الإرهابيين لم ينجحوا بفضل القيادة الرشيدة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في التصدي لهذه المخططات حتى استطاعت المملكة التغلب على جماعة الإخوان ومن يقف وراءها".

يشار إلى أن السعودية صنفت في عام 2014 جماعة الاخوان المسلمين "جماعة إرهابية".



