رئيس مجلس الدولة في ليبيا يقدم مبادرة لحل الأزمة في البلاد



أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "خالد المشري" عن مبادرة لحل الأزمة الليبية تقوم على خمسة محاور (وهى الدستوري والسياسي والأمني واولويات الحكومة وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي) .

وقال المشري في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاثنين في طرابلس: يقوم المحور الدستوري الذي كان أول بنود المبادرة على إجراء تعديل للإعلان الدستوري الليبي طبقاً للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي.

واضاف أن المحور السياسي يتعلق بإنهاء المرحلة الانتقالية بحل الأجسام السياسية الحالية بعملية انتخابية وفق خطة زمنية تتضمن التئام مجلس النواب خلال شهر من إطلاق المبادرة.

وتنص المبادرة على أنه يتم بعد شهرين من تشكيل مجلس النواب تعديل المجلس الرئاسي وتكليف رئيس وزراء منفصل، واختيار شاغلي المناصب السيادية، ويتلو ذلك بثلاثة أشهر إعداد وإقرار القوانين الخاصة بالانتخابات وفق الاتفاق السياسي، لتُجرى انتخابات رئاسية بعد ذلك بأربعة أشهر، وانتخابات مجلس النواب والشيوخ بعد شهر من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ليتم بعد شهر آخر تسليم السلطة للأجسام المنتخبة.

وفيما يخص المسار الأمني، نصّت المبادرة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب القوات المهاجمة للعاصمة الليبية من الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكُبرى، وانسحاب كل القوات الموجودة في مدينة ترهونة والقادمة من خارجها إلى أماكنها قبل يوم 4 أبريل 2019، مع إعطاء الضمانات اللازمة من قوات الوفاق بعدم الدخول لترهونة، مع ضرورة فرض حظر للطيران الحربي بكافة أنواعه بمساعدة الأمم المتحدة.

كما اشترطت المبادرة استيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق شروط ومواصفات محددة، وإصدار تشريع ينظم القوات المقاتلة. واشترطت ضرورة دعم قوة مكافحة الإرهاب الموجودة حاليا وتوسيعها، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بشكل مهني ووفقاً للاتفاق السياسي.

ووتضمن المحوران الأخيران أولويات عمل الحكومة وإجراءات تعزيز الثقة، كالتوقف عن الخطاب الإعلامي التحريضي، وتبنّي خطاب ديني وسطي معتدل، وكذلك، الشفافية في إدارة المال العام.

وتدور منذ الرابع من أبريل الماضي معارك بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وأخرى تابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، المدعوم من البرلمان الليبي في شرق البلاد.



