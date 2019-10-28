كوريا الجنوبية تقطع شوطا كبيرا في تفكيك المفاعلات النووية الآسيوية

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قال المعهد الحكومي للطاقة الذرية الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إنه قدم الخبرة والمعرفة الفنية لكل من فيتنام وتايلاند فيما يخص تفكيك مفاعلي بحوث نووية قديمة في كلا البلدين.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية قوله "إن شركته الناشئة "نودكوم" - التي يعمل بها باحثون متقاعدون - تقدم استشارات تخص تفكيك مفاعلين نوويين أحدهما لمركز دالات للأبحاث النووية في فيتنام والأخر للمركز التايلاندي للتكنولوجيا النووية".

وشكلت الشركة ورش عمل في وقت سابق من هذا الشهر لوضع خطة تفكيك مفاعلي البحوث، والهندسة المرتبطة بالأمر والتنظيم الفعلي المطلوب لتفكيك المفاعلين بشكل آمن، وذلك وفقا لما ذكره المعهد، مؤكدا أن هذا النوع من التعاون يؤدي في النهاية لتصدير التكنولوجيا ذات الصلة.

والمعروف أن كوريا الجنوبية - التي تدير الآن 24 مفاعلا ذريا لأغراض تجارية - أوقفت بنجاح تشغيل مفاعلي بحوث صغيرين كانا تحت إدارة معهد KAERI ولديها المعرفة المباشرة بنوع التخطيط والخدمات اللوجستية المطلوبة لتحقيق هذا.