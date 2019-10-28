احتجاز سائق «شاحنة الجثث» لاتهامه بقتل 39 شخصا في بريطانيا

أمرت محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، بحجز سائق شاحنة قبل المحاكمة، لاتهامه بقتل 39 شخصا، عقب العثور على جثث المهاجرين المشتبه بهم في حاوية الشاحنة الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "برس اسوسييشن"، أنه تم وضع موريس روبنسون البالغ من العمر 25 عاما الذي يعرف باسم (مو) وينحدر من إيرلندا الشمالية، قيد الاحتجاز الاحتياطي، عقب أن مثل أمام القضاه في مدينة تشيلمسفورد بمقاطعة اسكس عبر رابط فيديو.

ويتهم روبنسون بالتآمر لتهريب البشر، والتآمر للمساعدة في الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال.

ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 25 نوفمبر المقبل.

وزار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووزيرة الداخلية، بريتي باتيل، مقاطعة اسكس الواقعة بجنوب شرق انجلترا، اليوم الاثنين، من أجل تقديم تعازيهم لوفاة 39 شخصا في حاوية.

وكتب جونسون في دفتر التعازي" الدولة بأكملها، والعالم بالتأكيد أصيب بالصدمة جراء هذه المأساة وقسوة النهاية التي عاني منها أبرياء كانوا يأملون في حياة أفضل في هذه الدول".

وأضاف جونسون أن حكومته ملتزمة" ببذل كل ما في وسعها لتقديم من وراء هذه المأساة للعدالة".

وكان مسؤول فيتنامي قد قال في وقت سابق من اليوم إن الشرطة البريطانية أرسلت وثائق هوية متعلقة بضحايا، عثر على جثثهم في شاحنة، لفيتنام، وذلك في ظل الغموض المستمر بشأن هوية 39 مهاجرا مشتبه بهم تم العثور على جثثهم في شاحنة في بريطانيا.

وجرى إرسال ملفات أربعة من الضحايا إلى هانوي للمساعدة في تحديد الهوية.

وقال بوي ثانه سون، نائب وزير الشؤون الخارجية، إنهم تلقوا الوثائق، وسوف يحاولون "جمع المعلومات وتحديد هوية الضحايا".

وقامت السلطات في فيتنام بأخذ عينات دم من بعض أفراد الأسر الذين قالوا إنهم يبحثون عن مفقودين لهم، من أجل إجراء اختبارات الحمض النووي.

وأفادت صحيفة فن اكسبريس بأن 24 أسرة تبحث عن أشخاص مفقودين، منهم 10 من إقليم ها تينه و14 مفقودين من إقليم ني ان بوسط فيتنام.

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، نجوين شوان فوك، قد أصدر أمرا أمس الأول السبت، بفتح تحقيق بشأن تهريب البشر.