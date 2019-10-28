سالفيني يحقق انتصارا كاسحا في الانتخابات الإقليمية بإقليم أومبريا

حقق زعيم المعارضة الايطالية، اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، انتصارا تاريخيا في أول اختبار انتخابي منذ أن ترك منصبه في الحكومة الصيف الماضي، بحسب ما أظهرته النتائج اليوم الاثنين.

وفي الانتخابات الإقليمية التي جرت في إقليم أومبريا بوسط البلاد، حصلت المرشحة دوناتيلا تيسي المدعومة من جانب الائتلاف الذي يقوده سالفيني، على 5ر57 بالمئة من الأصوات، بحسب ما جاء في فرز شبه نهائي للاصوات.

وتضع النتيجة نهاية لـ49 عاما من حكم الحكومة اليسارية الاقليمية في أومبريا، وتمثل هزيمة قوية للأحزاب الحاكمة في روما، التي حصل مرشحها فينتشنزو بيانكوني على 5ر37 بالمئة فقط من الاصوات.

وكتب سالفيني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد فزنا بـ20 نقطة".

وقد حصل بيانكوني على دعم من جانب الحزب الديمقراطي، تيار يسار الوسط، وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، وهما شريكان في حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الائتلافية.

وبعد التصويت في أومبريا، قال سالفيني لانصاره إن "أيام الحكومة صارت معدودة"، واحتفل بالنجاح "الواضح والمدوي".

وقد كان فوز اليمين في إقليم أومبريا أمرا متوقعا على نطاق واسع. وجاءت الانتخابات بسبب فضيحة محسوبية تورطت فيها إدارة يسار الوسط.

وكان كونتي قال قبل التصويت إن التصويت في أومبريا لن يكون له أي تأثير على حكومته، ولكن من الممكن أن يؤدي حجم الهزيمة إلى زعزعة استقرار ائتلافه الحاكم الذي تم تأسيسه حديثا.

من ناحية أخرى، قال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة "تينيو انتاليجنس"، إن الانتخابات "تعزز من ادعاء سلفيني بأن الحكومة المؤلفة من حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، غير شرعية من الناحية السياسية، وأنه يجب إجراء انتخابات جديدة".

وكانت حركة خمس نجوم هي الخاسر الأكبر، حيث حصلت على نسبة 4ر7 بالمئة من الأصوات في أومبريا، بالمقارنة مع 6ر14 بالمئة من الاصوات في الانتخابات الأوروبية في مايو الماضي، و5ر27 بالمئة في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2018.

أما حزب "فورزا إيطاليا" (إيطاليا إلى الامام)، فقد حصل على 5ر5 بالمئة من الأصوات أمس الأحد، مقابل 37 بالمئة تقريبا لصالح حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة سالفيني، و4ر10 بالمئة لصالح حزب "إخوان إيطاليا" اليميني الذي تقوده جيورجيا ميلوني، التي تحظى بشعبية متزايدة.

ووصفت ميلوني النتائج بأنها "صفعة مدوية (في وجه) للحكومة".