الحماية المدنية تنقذ سيدتين مسنتين عقب انهيار سلم خاص بعقار بالسيدة زينب

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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ سيدتين مسنتين من داخل عقار عقب انهيار السلم الخاص به، وذلك في استجابة فورية لاستغاثة أحد المواطنين.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا بانهيار سلم أحد العقارات بمساكن أبو الريش بشارع بورسعيد دائرة قسم شرطة السيدة زينب وبداخله محتجزون.

وعلى الفور، تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ، وتبين انهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين وتواجدت سيدتان من كبار السن محتجزتين داخل مسكنهما بالعقار المشار إليه..حيث تمكنت القوات من إنقاذ السيدتين واستخراجهما بحالة صحية جيدة.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الاستجابة الفورية لكافة البلاغات.