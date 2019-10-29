قالت مصادر أمنية، الاثنين إن المخابرات العراقية لعبت دورًا كبيرًا في مطاردة البغدادي والإيقاع به، موضحة أن نقطة التحول الأكبر تمثلت في تجنيد مساعده إسماعيل العيثاوي الذي قدم معلومات قيمة عن مكانه ما ساهم في الإيقاع به.

وأدلى إسماعيل العيثاوي بالمعلومات القيمة للمسؤولين، بعد أن اعتقلته السلطات التركية وسلمته للعراقيين في عام 2018، حيث قال إن البغدادي كان يجري في أغلب الأحيان محادثات استراتيجية مع قادته داخل حافلات صغيرة محملة بالخضروات لتجنب اكتشافها، بحسب "دويتشه فيله".

وأفاد أحد مسؤولي الأمن العراقيين، لوكالة رويترز، بأن العيثاوي قدم معلومات قيمة ساعدت فريق الوكالات الأمنية المتعددة داخل العراق على إكمال الأجزاء المفقودة عن تحركات البغدادي، والأماكن التي كان يختبئ فيها، وأضاف المصدر أن العثاوي أدلى بتفاصيل عن 5 رجال، هو ضمنهم، كانوا يقابلون البغدادي داخل سوريا والمواقع المختلفة.

وكان الرئيس الأمريكي دونال ترامب، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد، عن مقتل البغدادي، زعيم تنظيم "داعش"، خلال غارة أمريكية لفرقة من القوات الخاصة نفذت عملية إنزال برية ليلية في محافظة إدلب شمالي سوريا، وعبر قائلًا: "البغدادي مات وهو يبكي ويصرخ، مات كالكلب، العالم الآن أصبح أكثر من أمانا"، جا ء ذلك بعد أن أسفرت العملية عن مقتل المستشار الأمني الخاص للبغدادي، و3 أطفال، وزوجتيه، واقتياد القوات الأمريكية لأكثر من 11 طفلًا وعدة عناصر إرهابية أخرى.

وكانت المحكمة العراقية قد حكمت على العثاوي، الذي شغل منصب نائب أبو بكر البغدادي، وعضو اللجنة المفوضة والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم، بالإعدام شنقًا حتى الموت، في سبتمبر 2018.

من هو اسماعيل العثاوي؟

1. هو إسماعيل علوان سلمان العيثاوي

2. يبلغ من العمر 56 عامًا

3. مواطن عراقي من مدينة الرمادي

4. أحد كبار أعضاء داعش الذين تم القبض عليهم على قيد الحياة.

5. كان نائبًا لزعيم داعش، أبو بكر البغدادي.

6. ووزير مسؤولا عن الفتاوى الدينية وتحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية لجماعة في بلدان مختلفة.

7. في فبراير 2018 تعقبته المخابرات في مقاطعة ساكاريا بشمال غرب تركيا.

8. تم تسليم نائب داعش إسماعيل علوان سلمان الإيثاوي من تركيا الى العراق في فبراير بتعاون استخباراتي تركي وعراقي وأمريكي.

9. قبل القبض عليه كان ينتحل شخصية أخيه في شمال تركيا.

10. حكم عليه بالإعدام شنقا بتهم تتعلق بالإرهاب في العراق.

11. يعتبر رمانة الميزان في نجاح العملية العسكرية التي اغتالت البغدادي.



