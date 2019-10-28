أسوان تستضيف منتدى الشباب العربي - الإفريقي العاشر في ديسمبر

التقى محافظ أسوان أحمد إبراهيم، اليوم الاثنين، رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة ممدوح رشوان، حيث أعرب عن ترحيبه باستضافة المحافظة لمنتدى الشباب العربي الإفريقي "العاشر" الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان: "التعاون العربي - الإفريقى الشبابي" بمشاركة 31 دولة ، والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة،وأكثر من ثلاثمائة شاب وفتاة بمختلف الدول العربية والإفريقية ، خلال ديسمبر القادم.

وصرح المحافظ بأن تنظيم هذا المنتدى على أرض أسوان يأتي ضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية والفنية والعلمية التي تنظمها المحافظة؛ ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحويل أسوان إلى مركز إقليمي وقاري لتعزيز العلاقات بين الدول مع تحقيق التقارب بين الشعوب،وخاصة في ظل القواسم المشتركة بينها، والتي تأتي في مقدمتها الأنشطة التي يقوم بها الشباب والمرأة.

ووجه بضرورة الإعداد الجيد ومشاركة الشباب الأسواني للتفاعل مع أقرانهم في الوطن العربي وأفريقيا، وتحويل "تمكين الشباب والمرأة" إلى واقع فعلي بتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع إمكانية استضافة مستثمرين ورجال أعمال لطرح الخريطة الاستثمارية للمحافظة وخاصة المشروعات كثيفة العمالة.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد ممدوح رشوان، إن المنتدى العاشر للشباب العربي الإفريقى سيقام تحت مظلة جامعة الدول العربية ليشكل منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب ؛لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن المنتدي يتناول 4 قضايا رئيسية هي: التراث، وحوار الثقافات، وتمكين الشباب والمرأة، وقضايا الشباب مثل: البطالة، والهجرة غير الشرعية، و"الإرهاب الإلكتروني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قضايا المياه وترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أن المنتدى سينطلق بمدينة الأقصر في العشرين من ديسمبر القادم، ويختتم بمدينة أسوان في السادس والعشرين من الشهر ذاته، حيث سيشهد جلسات عامة وورش عمل، ودورات تدريبية حول هذه القضايا، فضلاً عن حملات للتوعية ضد استخدام أكياس البلاستيك ونظافة نهر النيل وأيضاً لاستبدال صنابير المياه بأخرى موفرة للاستهلاك.

وأضاف أنه سيتم إطلاق "ماراثون" ودورة رياضية خلال فترة المنتدى، مع تنظيم برنامج سياحي للوفود الشبابية لزيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية.