 انتظام حركة الملاحة بموانئ البحرالأحمر وتداول 503 شاحنات بضائع عامة - بوابة الشروق
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انتظام حركة الملاحة بموانئ البحرالأحمر وتداول 503 شاحنات بضائع عامة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 1:15 م | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 1:16 م

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر انتظام الحركة الملاحية بموانئها الستة بمحافظات (السويس - البحر الأحمر- جنوب سيناء) والموانئ التخصصية التابعة وعدم تأثرها بالتغيرات المناخية بالبلاد.

وأشارت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

وأضافت أنه جاري المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ؛ لمواجهة المخاطر المحتملة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وأوضحت أنه تم تداول 503 شاحنات بضائع عامة و105 سيارات بموانئ البحر الأحمر، كما استقبل ميناء سفاجا اليوم سفينتي (الحرية، وبوسيدون أكسبريس) بينما غادرته ثلاث سفن (القاهرة، والحرية 2، وأمانة)، فيما وصلت ميناء نويبع السفينتان (أيلة وبريدج) وغادرته العبارة(سينا).

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