«الثامنة مساء» يمثل مصر في مهرجان كينيا الدولي للمسرح



قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي "الثامنة مساء" من إنتاج الفرقة يسافر يوم الخميس المقبل الموافق ٣١ أكتوبر الجاري إلى كينيا ليشارك ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح والمقام في الفترة من ١ إلى ١١ نوفمبر المقبل، حيث يقدم العرض في مدينة مومباسا يوم الأحد ٣ نوفمبر.

يذكر أن العرض قد تم إفتتاحه أول مرة فى نوفمبر 2017، كما شارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "ليالى المسرح الحر الدولى" الدورة 13 بالاردن فى شهر ابريل الماضى ، وعرض عدة مواسم على مسرح الغد.

تدور أحداث العرض حول أربعة أشخاص يقرر كل منهم الانتقام من الآخر ويتفاجأ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها، العرض عن تجربة مختلفة يدعو من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو وتقدم فيها تقنيات جديدة فى المسرح ، كما تقدم تقنية الرسم بالرمال.

"الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد، بطولة وفاء الحكيم ، محمد عبد العظيم ، لمياء كرم ،نائل على ، نور الجزار ، ويحكى قصائده الشاعر عبدالله حسن، ديكور مى زهدى، موسيقى حاتم عزت، ملابس نورهان سمير، تأليف ياسمين فرج، وإخراج هشام على.



