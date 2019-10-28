البرلمان الكوري الجنوبي يصادق على اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا

صادقت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية اليوم الأثنين على اتفاقية التجارة الحرة بين سول ولندن في خطوة تهدف لدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقا لوزارة التجارة الصناعة والطاقة، ستدخل الاتفاقية في حيز التنفيذ تلقائيا بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ولكن في حال توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق بخصوص الانسحاب من الاتحاد، ستدخل اتفاقية التجارة الحرة في حيز التنفيذ بعد مرور الفترة الانتقالية.

وتهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى الحفاظ على المنافع التي تمتعت بها كوريا وبريطانيا بموجب اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والتي دخلت في حيز التنفيذ في 21 يوليو 2011.

وبموجب الاتفاقية تخصص سول حصص التعريفة الجمركية للمنتجات الزراعية التي يكثر عليها الطلب في كوريا، مثل الشعير المجفف.

ووافقت بريطانيا وكوريا على أن يتم التعامل مع المنتجات التي كان يتم شحنها عبر الاتحاد الأوروبي بنفس الطريقة عند شحنها مباشرة لبريطانيا لمدة ثلاث سنوات، وذلك لإعطاء الوقت للشركات للتأقلم على الاتفاقية الجديدة.

وتقوم كوريا الجنوبية بشكل أساسي بتصدير السيارات، السفن، والمعدات البحرية لبريطانيا. وفي المقابل، تستورد منها بضائع مهمة مثل المواد الخام.