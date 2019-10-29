مطروح: انتهاء مهلة دفع رسوم إجراءات التقنين لواضعي اليد 31 أكتوبر

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه باق 3 أيام على المدة المحددة لدفع الرسوم وإنهاء الإجراءات لطلبات تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة، للمدرجين في المنظومة الإلكترونية حتى 31 أكتوبر 2019، وإلا يعتبر الطلب المقدم لاغ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الطلبات.

وأكد أنه وبناء عن كتاب وزارة التنمية المحلية رقم 217 الخاص بفتح طلبات تقنين الأراضي، حتى 31 أكتوبر 2019 للطبات المقدمة للتقنين طبقا لقانون 144 لسنة 2017 كمهلة أخيرة للمدرجين فقط في المنظومة الإلكترونية الذين تقدموا بطلبات خلال المدة المحددة وينطبق عليه الشروط ، وسيتم فتح الباب لهذه الحالات وعليهم سداد رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال دورة التقنين للحالات الجادة.

ويناشد المعداوي المواطنين الجادين المدرجين في المنظومة الإلكترونية خلال المدة المحددة عليهم التوجه فورًا للمحافظة لاستكمال تقنين أراضيهم والا يعتبر الطلب المقدم لاغ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الطلبات.