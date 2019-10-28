ناتو: مصممون على محاربة عدونا المشترك «داعش»

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرج أن الإعلان الأمريكي عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي يعد خطوة هامة في إطار محاربة الإرهاب.

وقال ستولتنبرج - في تغريدة على موقع "تويتر" أوردتها وكالة أنباء "اَكي" الإيطالية - إن "الحلف لا يزال مصمما على المضي في هذا الطريق، حيث إننا نريد الاستمرار في محاربة عدونا المشترك داعش".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي حيث استهدفت عملية عسكرية أمريكية في سوريا البغدادي وعددا من مساعديه.