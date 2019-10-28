مسؤول فرنسي: ماكرون سيوافق على تمديد البريكست حتى نهاية يناير المقبل

قال مسؤول فرنسي اليوم الاثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يوافق على مقترح بتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست حتى 31 يناير المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول القول إنه من المرجح أن يتم إقرار اتفاق بين دول الاتحاد الـ27 بشأن تمديد البريكست، وذلك خلال اجتماع لمسؤولي الاتحاد اليوم.

وفقا لمسودة الاتفاق التي اطلعت عليها وكالة أنباء بلومبرج وبموجب اقتراح الاتحاد الأوروبي، سيكون بإمكان المملكة المتحدة مغادرة التكتل قبل الموعد النهائي الجديد إذا ما صادق الطرفان على اتفاق الانفصال.

وتستثني مسودة الاتفاق أي إمكانية لإعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب وتلزم بريطانيا بالوفاء بالتزاماتها حيال الاتحاد الأوروبي بشكل تام خلال فترة التمديد.

ويذكر أن ماكرون كان قد عرقل محاولة أوروبية لتأجيل بريكست لمدة 3 أشهر، مشددا بدلا من ذلك على تأجيل لمدة شهر واحد حتى يوم الثلاثين من نوفمبر.

وكان ماكرون قد تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء أمس الأحد، بحسب ما ذكرته بلومبرج.