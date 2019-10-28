رئيس «إسكان النواب»: مناقشة تطوير مهنة وعمل المطور العقاري خلال الفترة القادمة

• حمودة: أكثر من 4 ملايين مواطن استفاد من مشروع الإسكان الاجتماعي





قال عماد سعد حموده رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر حققت مجموعة من الإنجازات التي كانت محل إشادة من مؤسسات المال والأعمال الدولية، مؤكدا أن السوق العقاري هو أحد ركائز النمو ويمثل ثلث حجم الاستثمارات بشكل عام.

وأضاف حمودة -خلال كلمته بمؤتمر عقارات النيل في دورته الثالثة، المنعقد اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة- أن هناك أكثر من 4 ملايين مواطن استفاد من المشروع القومي الذي قامت به الدولة المصرية وهو الإسكان الاجتماعي، وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل.

ولفت إلى أن مصر نجحت في ظل دعم القيادة السياسية في جذب استثمارات مليارية بمشروعات البناء والتشييد مدعومة بشبكة طرق جديدة، مضيفا: "مما لاشك فيه وجود أهمية كبرى للمعارض العقارية باعتبارها قادرة على جذب المطورين العقاريين والمستثمرين وتوفير فرص عمل".

وأوضح أن البرلمان في ظل تشجيع الاستثمار العقاري، عدّل قانون الاستثمار وقانون البناء الموحد، بالإضافة إلى تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة تطوير مهنة وعمل المطور العقاري خلال الفترة القادمة.

وطالب حمودة، المطورين العقاريين، بالثقة في قدرة الدولة وعقاراتها والنظر للنمو المتزايد وتوسعات الدولة، قائلاً: "عليكم ألا تتوقفوا عن طرح الاستراتيجيات والرؤى والترويج لمجالكم بشكل احترافي".