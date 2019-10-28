مفاوضات تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة تدخل مراحلها النهائية

دخلت مفاوضات حزبي الشعب والخضر النمساويين لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد مرحلة متقدمة، حيث من المتوقع إعلان التوصل إلى الاتفاق النهائي بين الحزبين خلال هذا الأسبوع.

وقالت مصادر حزبية، اليوم الاثنين، "إنه في الأسبوعين المقبلين سوف يتم حسم العديد من القضايا الصعبة والمثيرة للجدل في برنامج عمل الحكومة المقبلة وفي توزيع الحقائب الوزارية بين الحزبين، مشيرة إلى أن غدا الثلاثاء، سيشهد انعقاد مباحثات منفردة بين سيباستيان كورتس رئيس حزب الشعب وفيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر، على أن تستكمل يومي الخميس والأحد القادمين بانضمام جميع المفاوضين من الحزبين".

وأوضحت المصادر أن المرحلة التمهيدية الأولى انتهت بالفعل، وأن الحزبين شرعا في البحث في الموضوعات الرئيسية واستكشاف إمكانية التوصل إلى حل وسط، خاصة في جدول الأولويات الاقتصادية، حيث يعتبر حزب الشعب أن قضية رفع معدلات النمو الاقتصادي هي الأجدر بالاهتمام، بينما يفضل حزب الخضر التركيز على حماية المناخ.