شلل في العاصمة تونس بسبب الأمطار

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غرقت عدة شوارع وأحياء سكنية حول العاصمة تونس في المياه بسبب هطول كميات هائلة من الأمطار منذ ليل أمس الأحد ما تسبب في تعطل تام لحركة النقل.

وتسببت الأمطار في انهيار طرق كما جرفت سيارات في حفر وتوقفت حركة القطارات كما تعطلت حركة السير في عدة طرق رئيسية بأحواز العاصمة.

وتقطعت السبل بالعديد من المواطنين والعمال والموظفين في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين في الشوارع بسبب توقف حركة المترو.

وخرج مواطنون للاحتجاج في ولاية أريانة المتاخمة للعاصمة مع تسرب المياه إلى أحياء سكنية وإلى المنازل وقطعوا الطريق الذي يربط الجهة بالعاصمة وولاية بنزرت شمالا.

وشهدت ولايات اخرى أيضا تهاطل الامطار بغزارة أكثرها في ولاية المنستير على الساحل التونسي.

وأعلنت ولاية نابل التي شهدت فياضات وقتلى وخسائر العام الماضي عن انعقاد مستمر للجنة مجابهة الكوارث.

وتعاني تونس من تواتر الفيضانات على مدار السنوات الأخيرة ولم تعد بمنأى عن اثر التغير الحاد للمناخ بالإضافة الى بنية تحتية هشة في الكثير من المناطق.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية استمرار تهاطل الأمطار اليوم ودعت وزارة الداخلية المواطنين ومستخدمي السيارات إلى الحذر واليقظة.