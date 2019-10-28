واشنطن: نتابع عن كثب الوضع في العراق وندعو إلى «نبذ العنف»

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتابع الوضع عن كثب في العراق، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة نبذ العنف في البلاد.

وأعربت الخارجية الأمريكية ـ في بيان لها أوردته قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الاثنين ـ عن خالص تعازيها في ضحايا المظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية، متمنية في الوقت نفسه الشفاء العاجل لجميع الجرحى الذين أصيبوا في أعمال عنف تخللت المظاهرات العراقية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات أخرى احتجاجات على سياسة الحكومة الحالية تخللها أعمال عنف أدت إلى حرق عدد من المباني التابعة للأحزاب السياسية في العراق، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر قوى الأمن.