 واشنطن: نتابع عن كثب الوضع في العراق وندعو إلى «نبذ العنف» - بوابة الشروق
الإثنين 28 أكتوبر 2019 11:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

واشنطن: نتابع عن كثب الوضع في العراق وندعو إلى «نبذ العنف»

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:26 ص | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:26 ص

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتابع الوضع عن كثب في العراق، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة نبذ العنف في البلاد.

وأعربت الخارجية الأمريكية ـ في بيان لها أوردته قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الاثنين ـ عن خالص تعازيها في ضحايا المظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية، متمنية في الوقت نفسه الشفاء العاجل لجميع الجرحى الذين أصيبوا في أعمال عنف تخللت المظاهرات العراقية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات أخرى احتجاجات على سياسة الحكومة الحالية تخللها أعمال عنف أدت إلى حرق عدد من المباني التابعة للأحزاب السياسية في العراق، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر قوى الأمن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك