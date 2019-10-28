اليابان تدعو احتياطيات قوات الدفاع الذاتي للمرة الأولى للإغاثة من كوارث إعصار هاجيبيس

استدعت وزارة الدفاع اليابانية، احتياطيات قوات الدفاع الذاتي للقيام بمهمة إغاثة من الكوارث بعد إعصار هاجيبيس القوي، في ضوء الأضرار الكبيرة التي يتوقع أن يستغرق إصلاحها فترة طويلة.

وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية اليوم الاثنين، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعبئة هذه الاحتياطيات منذ زلزال مارس 2011 وما لحقه من تسونامي.

وأضافت أنه بالإضافة إلى 31 ألف فرد نشط من قوات الدفاع الذاتي، استدعت الوزارة أكثر من 260 من احتياطيات قوات الدفاع الذاتي إلى جانب الاحتياطيات الجاهزة للمشاركة في مهام إزالة الأنقاض وإصلاح الطرق والنظافة العامة في المحافظات ، على أن يتم زيادة عدد أفراد الاحتياط إلى 1000 فرد حسب الأوضاع في مناطق الكوارث.

وقال مسؤول كبير في الوزارة إن إصلاح الطرق وإزالة الأنقاض قد يستغرقان وقتا أطول بسبب الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة بعد الإعصار التاسع عشر لهذا العام.

وفي نهاية مارس الماضي، كان هناك حوالي 34000 احتياطي من قوات الدفاع الذاتي ومن ضمنهم حوالي 2400 امرأة وهم يتألفون من أفراد قوات الدفاع الذاتي السابقين والمدنيين الآخرين الذين خضعوا للتعليم والتدريب، وعادة ما يعملون لشركات القطاع الخاص.

وفي نفس السياق، بلغ عدد الاحتياطيات الجاهزة من قوات الدفاع الذاتي المؤلفة من أفراد قوات الدفاع الذاتي السابقة حوالي 4300 ويتم تعبئة الاحتياطيات والاحتياطيات الجاهزة لدى قوات الدفاع الذاتي بناء على موافقة رئيس الوزراء.

وتوفر الوزارة 510 آلاف ين سنويا للفرد للشركات التي توظف احتياطيات جاهزة من قوات الدفاع الذاتي لأنها تحتاج إلى الانخراط في التدريب الطويل.

وكان وزير الدفاع الياباني تارو كونو قد قال في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا إن حجم العمل المتوقع من قوات الدفاع الذاتي في أوقات الكوارث ليس بقليل ​​وأن احتياطيات قوات الدفاع الذاتي والاحتياطيات الجاهزة تحتاج إلى لعب أدوار أكبر وفقا لذلك، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودا لكسب دعم أصحاب العمل لتأمين أفراد الاحتياط.