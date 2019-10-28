توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين، داخل الأراضي الفلسطينية الحدودية شرق بلدة "جباليا " شمال قطاع غزة، فيما واصلت أعمال التجريف.

وقد انطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية من موقع "أبو صفية" المقام خلف الشريط الحدودي شرق "جباليا" ، حيث توغلت داخل أراضي المواطنين شرق البلدة، وسط أعمال تجريف، ووضع سواتر ترابية، وإطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة.

يذكر - في هذا الصدد - أن آليات الاحتلال العسكرية تتعمد التوغل بين الحين والآخرفي أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.

ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أنها تواصل التوغل داخل القطاع في الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومي، كما يقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع.