 اعتقال رجل بعدما أطلق النار على مسجد بجنوب فرنسا وأصاب شخصين - بوابة الشروق
الإثنين 28 أكتوبر 2019 9:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

اعتقال رجل بعدما أطلق النار على مسجد بجنوب فرنسا وأصاب شخصين

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 8:57 م | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 8:57 م

قال مصدر بالشرطة الفرنسية إنه تم اعتقال رجل ثمانيني اليوم الاثنين بعد إطلاقه النار على مسجد في مدينة بايون في جنوب فرنسا.

وأفادت إذاعة "فرانس بليو" المحلية إن إطلاق النار أسفر عن إصابة شخصين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك