اعتقال رجل بعدما أطلق النار على مسجد بجنوب فرنسا وأصاب شخصين

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قال مصدر بالشرطة الفرنسية إنه تم اعتقال رجل ثمانيني اليوم الاثنين بعد إطلاقه النار على مسجد في مدينة بايون في جنوب فرنسا.
وأفادت إذاعة "فرانس بليو" المحلية إن إطلاق النار أسفر عن إصابة شخصين.