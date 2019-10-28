

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تعليقًا على حادثة سقوط راكبين من القطار رقم 934 مكيف (الإسكندرية- الأقصر)، عند محطة دفرة: "لن نقبل أن يكون في الوزارة حد يتسبب في وفاة واحد من الشعب المصري".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين: "إحنا جينا عشان نخدم أهالينا كلهم، وهما شافوا إحنا من أول يوم بنعمل إيه، إحنا بنأمن الركاب، ومهتمين جدًا بسلامتهم وبننضف المحطات ونصلح القطارات".

ولفت إلى جهود الوزارة لتقديم خدمة متميزة لركاب السكة الحديد، متابعًا: "إحنا اللي بنجيب عربيات الجولف عشان نوصل كبار السن من المحطة من برة لحد جوة، وإحنا اللي بندور على الحريق وبنأمن المحطات ضد أخطار الحريق، وأنا اللي بحاسب بمنتهى الشدة أي سواق بيتأخر أو بيخطئ".

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الاثنين، عن تفاصيل سقوط راكبين من القطار رقم 934 مكيف (الإسكندرية- الأقصر)، عند محطة دفرة، مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن الراكبين امتنعا عن دفع الأجرة لرئيس القطار، وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر.

من جانبه كشف مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، أن النيابة العامة وجهت إلى الكمسري قطار «الأقصر - الإسكندرية» تهمة القتل العمد بعد أن أجبر شابين على النزول من القطار.