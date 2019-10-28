 تقرير: النيابة الإسرائيلية تعتقد أن هناك أدلة كافية لتقديم اتهام لنتنياهو - بوابة الشروق
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تقرير: النيابة الإسرائيلية تعتقد أن هناك أدلة كافية لتقديم اتهام لنتنياهو

د ب أ
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:59 ص | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:59 ص

نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤولين في النيابة العامة القول، إن ثم اعتقادا سائدا بأن هناك أدلة تكفي لتقديم لوائح اتهام بحق رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وذكرت الهيئة اليوم الاثنين، أن مسؤولي النيابة العامة لديهم أدلة ثبوتية كافية بخصوص 3 من ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو، وأن هذه الأدلة قادرة على تفنيد الطعون التي طرحها وكلاء الدفاع عنه خلال جلسة الاستماع التي عقدت مؤخرا، وتبرر تقديمه إلى العدالة.

يشار إلى أن النيابة العامة بدأت أمس دراسة المواد التي تم طرحها خلال جلسة الاستماع، ويعتقد أن هذه العملية ستستمر 3 أسابيع.

ومن المتوقع أن يعلن النائب العام قراره بشأن تقديم لوائح اتهامات لنتنياهو قبل نهاية العام.

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