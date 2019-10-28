الكرملين: ترامب سيكون ساهم بشكل كبير في محاربة الإرهاب إن صحت أنباء مقتل البغدادي

قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إنه لو صحت أنباء مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، فسوف يشكل ذلك إسهامًا كبيرًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاربة الإرهاب.

وأضافت حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الاثنين، أن الجيش الروسي رصد طائرات أمريكية في المنطقة التي تقوم واشنطن إن أبو بكر البغدادي قتل فيها في غارة أمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، وعدد من قيادات التنظيم، إثر عملية عسكرية نفذتها قوات أمريكية خاصة، في بلدة باريشا بمحافظة إدلب السورية.