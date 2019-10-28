سريلانكا ترحب بمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي

رحب رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينغه، اليوم الاثنين، بالعملية العسكرية الأمريكية بسوريا التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وقال ويكريمسينغه -في تغريدة على موقع "تويتر"- إن داعش "سبب خوفًا وإرهابًا حول العالم وأن تلك العملية الأمنية تجعل العالم مكانًا أكثر أمنًا"، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

يُذكر أن سريلانكا تعرضت لهجمات على كنائس وفنادق خلال احتفالات عيد الفصح في أبريل الماضي أعلنت جماعات موالية لـ"داعش" مسؤوليتها عنها وأسفرت عن مقتل 269 شخصًا وإصابة 500 آخرين، كما ظهر البغدادي في مقطع مصور لاحقًا للإشادة بتلك الهجمات.