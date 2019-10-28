ميركل تشيد بدور رئيس المركزي الأوروبي المنتهية ولايته



وجهت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الشكر إلى ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته، للدور الذي بذله من أجل استقرار منطقة اليورو ومواصلة تطورها.

وخلال احتفالية في مقر البنك في فرانكفورت، قالت ميركل اليوم الاثنين موجهة حديثها إلى الإيطالي دراجي:" لقد سرت باليورو عبر البحار المضطربة"، مشيرة إلى أن دراجي عبر بمنطقة اليورو بنجاح من أزمة ديون دول المنطقة، كما أنه حمى استقلالية البنك المركزي الأوروبي وعزز الوحدة النقدية في أوروبا.

وأضافت ميركل أن الأزمة تطلبت رودوا جديدة، منها إنشاء وحدة مصرفية أوروبية تحت إشراف البنك المركزي، وتابعت أن هناك خطوات أخرى ستتلو ذلك في إطار الوحدة المصرفية.

تجدر الإشارة إلى أن دراجي (72 عاما) سوف يترك منصبه في أول نوفمبر المقبل لتخلفه في المنصب الفرنسية كريستين لاجارد لتصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي.



