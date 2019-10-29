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رئيس جامعة بني سويف: تطبيق الحد الأدنى أول نوفمبر

منصور حسن
منصور حسن
حازم الخولي
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:21 م | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:21 م

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن انتهاء الجامعة من كافة اجراءات وآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور مع وزارة المالية ، على أن يطبق من أول شهر نوفمبر المقبل على كافة الموظفين بالجامعة ، جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقدة رئيس الجامعة على مدار ساعتين مع ما يزيد عن 600 موظف بمسرح الجامعة صباح اليوم.

وشرح رئيس الجامعة كافة آليات التنفيذ والتعريف بالمستحقات المالية طبقا للدرجة الوظيفية، وضرب العديد من الأمثلة والنماذج الحية ابتداء من الدرجة السادسة الى درجة المدير العام ، مؤكدًا على حرص الجامعة على تحقيق المصلحة العامة والرضا الوظيفي من كافة النواحي المادية والاجتماعية للموظفين .

ودعا رئيس الجامعة الحضور إلى ضرورة ترشيح موظف ممثلًا عن كل كلية وتكوين مجموعة تعمل على تنظيم أنشطة اجتماعية ورياضية وترفيهية للموظفين بهدف التقارب ونشر روح التعاون بينهم، إضافة الى تجميع و رصد كافة المشكلات الاجتماعية لهم ووضع حلول عملية لها معلنا استعداد الجامعة لتقديم الدعم الكامل لكافة الحالات .


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