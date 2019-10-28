 بوتين يبحث مع ميركل هاتفيا اتفاقات موسكو وأنقرة بشأن شمال شرق سوريا - بوابة الشروق
الإثنين 28 أكتوبر 2019 6:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

بوتين يبحث مع ميركل هاتفيا اتفاقات موسكو وأنقرة بشأن شمال شرق سوريا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 5:00 م | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 5:00 م


بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول التسوية في سوريا.

وذكر الكرملين - في بيان اليوم - أن الرئيس الروسي أبلغ ميركل بنتائج اجتماعه مع الرئيس التركي في 22 أكتوبر الجاري بسوتشي بشأن شمال شرق سوريا، مؤكدا أن الاتفاقات مع أردوغان تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتسهم في استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وأشار الكرملين - في بيانه - إلى أن تنفيذ أحكام مذكرة سوتشي سيؤدي إلى استقرار الوضع في شمال شرق سوريا ودفع العملية السياسية بما هو في مصلحة عمل اللجنة الدستورية المقرر عقدها في 30 أكتوبر الحالي بجنيف.

يُذكر أن بوتين وأردوغان توصلا إلى مذكرة حول الإجراءات المشتركة لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا،وينص الاتفاق على انسحاب المقاتلين الأكراد مع أسلحتهم من منطقة العملية التركية إلى عمق 32 كيلومترا في غضون 150 ساعة، مع إطلاق القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة في أراض عمقها 10 كيلومترات غربي وشرقي منطقة العملية العسكرية التركية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك