طرابزون سبور يهدر فرصة اعتلاء صدارة الدوري التركي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أهدر فريق طرابزون سبور فرصة اعتلاء صدارة الدوري التركي الممتاز بعدما تعادل مع مضيفه اسطنبول باشاك شهير 2 /2 اليوم الاثنين في المرحلة التاسعة.

وافتتح المهاجم الإنجليزي المخضرم دانيل ستوريدج التسجيل لطرابزون من ضربة جزاء في الدقيقة 61 ولكن بعد ست دقائق فقط أدرك ادين فيسكا التعادل لباشاك شهير من ضربة جزاء أخرى.

وأضاف مارتن سكرتل الهدف الثاني لباشاك شهير في الدقيقة 78 ولكن الكسندر سورلوت خطف هدف التعادل القاتل لطرابزون في الوقت بدل الضائع.

وحصد طرابزون نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف ألانياسبور المتصدر.