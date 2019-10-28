 إطلاق نار على مسجد في فرنسا واعتقال المشبه به - بوابة الشروق
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إطلاق نار على مسجد في فرنسا واعتقال المشبه به

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 6:21 م | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 6:21 م

أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بوقوع حادث إطلاق للنار على مسجد في جنوب غرب فرنسا، لافتة إلى أنه تم اعتقال المشتبه به.


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