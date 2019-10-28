إطلاق نار على مسجد في فرنسا واعتقال المشبه به

الأكثر قراءة
المحكمة تقر سن المتهم الرئيسي في قضية «شهيد الشهامة»
اغتصبها البغدادي عدة مرات قبل مقتلها.. من هي كايلا مولر التي أطلق اسمها على عملية قتل زعيم داعش؟
شاهد على العملية الأمريكية: جنود أجانب سلموا راعي أغنام 3 أطفال كانوا داخل منزل البغدادي
قبلات حميمة فى قلب الرياض تثير جدلًا واسعًا بالسعودية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
مؤيد لإعدام الأحداثمعارض لإعدام الأحداثمعارض للإعدام بصفة عامةغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بوقوع حادث إطلاق للنار على مسجد في جنوب غرب فرنسا، لافتة إلى أنه تم اعتقال المشتبه به.