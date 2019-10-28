الدفاع المدني السعودي: 7 وفيات و11 إصابة جراء الأمطار في حفر الباطن



لقى 7 أشخاص حتفهم وأصيب 11 أخرون وتم إجلاء 16 شخصاً جراء سقوط الأمطار على مدينة حفر الباطن بشمال شرق السعودية

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن تلقى 1176 بلاغاً باشر منها أربع حالات احتجاز لأشخاص واحتجاز مركبة واحدة.

وأشار إلى أنه نتج عن الحالة المطرية سبع وفيات ، و11 إصابة ، وتم إجلاء 16 شخصاً وإيواء سبعة أشخاص وتضرر 40 مركبة وثلاثة منازل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اعلنت استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتأثيرات من نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على محافظات الخفجي وحفر الباطن والقرية العليا والتي بدأت منذ الساعة السابعة صباحً الجمعة، وحتى الساعة التاسعة مساء امس الأحد .

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