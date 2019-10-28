نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد محطة مياه الصرف الصحي بالسبع آبار



تفقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة محطة معالجة الصرف الصحي بالسبع أبار غربية لمتابعة الأعمال التي تنفذ بها.

تقام المحطة على مساحة 7 أفدنة وتصل تكلفتها إلى 70 مليون جنيه للمرحلة الأولى والتي تصل قدرتها التصريفية إلى 12000 متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى.

وأكد عصام إنهاء الوصلات الداخلية وتسليم الموقع للشركة المنفذة غدا الثلاثاء لبدء تنفيذ التركيب، على أن يبدأ التشغيل الفعلي ودخول الخدمة للمرحلة الأولى من المشروع منتصف 2020 والتي تستهدف خدمة مدينة أبوصوير والسبع آبار و المنايف والسماكين و الإسكان الاجتماعي.

وتفقد نائب المحافظ ومرافقيه مشروع تدعيم محطة مياه الشرب بالمحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين، بمحطة ذات الترشيح الفائق من أحدث المحطات وتصل طاقتها التصريفية إلى 5000 متر مكعب يوميًا ويجري رفع قدرها لتصل إلى 7000 متر مكعب يوميًا بتكلفة 38 مليون جنيه ويخدم المشروع القطاع القبلي و البحري للمنطقة وحتى المحسمة القديمة و 30 يونيو وينتهي تنفيذها وتسليمها نهاية مارس 2020.