رئيس جامعة بني سويف: 53% من أبحاثنا منشورة بالتعاون مع جامعات إقليمية ودولية

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فرغلي عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة مدير الوحدة وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الجامعة التقرير المقدم من مركز تطوير الأداء الجامعي وناقش سبل تعزيز تميز الجامعة في النشر الدولي، واتضح أن 53% من نسبة النشر الدولي لأبحاث الجامعة بالتعاون مع جامعات إقليمية ودولية ، ونسبة 21 % من الأبحاث منشورة في أعلى 10% من المجلات على مستوى العالم، ونسبة 22% من الأبحاث تقع في 10% من الأبحاث التي تم الاستشهاد بها على مستوي العالم.

وأوضح رئيس الجامعة أن زيادة نسبة النشر الدولي في المجلات العلمية المتميزة يعكس تقدم الجامعة في مجال البحث العلمي وثقة هذه المجلات في أبحاث الجامعة، لافتا إلى أن الجامعة تتابع بصفة دورية من خلال مكتب النشر الدولي كافة المواقع التي تقوم بحصر الأبحاث المنشورة على مستوى العالم ، مؤكدًا على ضرورة ربط البحوث بالصناعة وخدمة المجتمع لتتماشي مع الخطة البحثية القومية .