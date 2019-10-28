 إنقاذ 55 مهاجرا في بحر إيجه واعتقال اثنين من مهربي البشر - بوابة الشروق
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إنقاذ 55 مهاجرا في بحر إيجه واعتقال اثنين من مهربي البشر

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 9:03 م | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 9:03 م

قال خفر السواحل اليوناني اليوم الاثنين إنه تم إنقاذ 55 مهاجرا من قارب كان يواجه مشكلات في بحر إيجه كما تم اعتقال اثنين من المشتبه في أنهما من مهربي البشر.

وكان القارب الذي يقل المهاجرين قد أرسل نداء استغاثة قبالة جزيرة استيباليا أمس الأحد.

وقامت سفينة شحن مارة بالمنطقة باستقبال ركاب القارب ثم سلمتهم بعد ذلك إلى قارب دورية تابع لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس".

وجرى بعد ذلك إنزال المهاجرين في جزيرة كوس، وهي إحدى الجزر اليونانية التي بها مركز استقبال يقوم بمعالجة طلبات اللجوء.

وقال خفر السواحل إن قارب المهاجرين كان في طريقة من تركيا إلى إيطاليا.


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