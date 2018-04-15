صحيفة لبنانية: فكرة التعديل الحكومي تبدو صعبة التنفيذ

أفادت صحيفة لبنانية اليوم الاثنين بأن فكرة التعديل الحكومي تبدو صعبة التنفيذ حتى الآن، خصوصاً في ظل الاصرار على بقاء وزير الخارجية جبران باسيل في الحكومة.

وقالت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم إنّ فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط، التي يطالب بها المتظاهرون، هي الأخرى صعبة التنفيذ.

وأضافت الصحيفة :"وبين الخيارين يبدو رئيس الحكومة سعد الحريري مُربكاً، فيما تطالبهّ جميع الأوساط السياسية بعدم الذهاب الى الاستقالة تجنّباً لوقوع البلاد في الفراغ"

وفق الصحيفة: "لم يطرأ جديد على المواجهة الدائرة بين السلطة والانتفاضة الشعبية التي تدخل يومها الثاني عشر، إذ إنّ المواقف ظلت على حالها في السياسة كما في الساحات والشوارع".

وتقول الصحيفة إنه من المنتظر أن يتّضح مسار الأوضاع في ضوء ما ستشهده بداية الأسبوع اليوم من حراك واتصالات على الضفتين.