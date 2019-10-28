الأمير تشارلز يعلن عن عزمه زيارة الهند الشهر المقبل

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من المقرر أن يقوم ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بزيارة رسمية للهند الشهر المقبل، حيث تتصدر " الأسواق المحتملة والتغير المناخي والتمويل الاجتماعي" أجندة زيارته.

وسوف يصل الأمير تشارلز / 70 عاما/ إلى نيودلهي في 13 نوفمبر المقبل، في زيارة تستغرق يومين.

وقال مكتب الأمير تشارلز في بيان " سموه سوف يقوم بأنشطة تتركز على الأسواق المحتملة والتغير المناخي والتمويل الاجتماعي".

ويشار إلي أن بريطانيا تسعى لوضع صيغة نهائية لاتفاق تجاري مع الهند بعد قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن هذه ثاني زيارة يقوم بها الأمير تشارلز للهند خلال عامين.

وسوف تتزامن الزيارة مع الاحتفال بعيد ميلاد تشارلز الـ71 في 14 نوفمبر المقبل. وكانت آخر زيارة يقوم بها تشارلز للهند ضمن جولة مع زوجته دوقة كورنيل كاميلا شملت بروناي والهند وسنغافورة وماليزيا في نوفمبر 2017.

قد قام الأمير تشارلز بعشر زيارات رسمية للهند.

ويأتي الاعلان عن زيارة الأمير تشارلز للهند بعدما زار ابنه الأمير ويليام وزوجته كيت باكستان.