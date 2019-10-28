أمرت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، بالتحفظ على 3 طن و850 كيلو جرام خضروات "فاسدة" غير صالحة للاستخدام الآدمي، بعد ضبطها داخل ثلاجة "بدون ترخيص"، وحجز المدير المسئول عنها على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء أشرف الجندي، تلقى إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد قيام المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن في نطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل، بحيازته كميات من الخضروات المجمدة "فاسدة".

وبمداهمة الثلاجة وإلقاء القبض على المدير المسئول عنها،عُثر بداخلها على الخضروات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس والرائحة، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية التي أوصت بإعدامها.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.