أعادت الحكومة الألمانية للأذهان ضاحيا تنظيم داعش عقب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين في برلين إن ما يرد في الذهن عقب هذا النبأ "هو أنه لم يعد بإمكانه الآن إصدار أوامر قاتلة مثل تلك... لكن هذا لا يعني أن مكافحة تنظيم داعش انتهت بذلك".

وأضاف زايبرت: "بنبأ موت هذا الرجل تفكر الحكومة الألمانية في كافة ضحايا إرهاب داعش، وفي كافة الإيزيديين والإيزيديات الذين قتلوا أو استعبدوا، وفي الأفراد الذين قتلهم المتعصبون في المناطق التي يسيطير عليها داعش - سواء مسلمين محليين أو رهائن أجانب... إننا نفكر في الأفراد هنا في أوروبا وفي العالم، الذين فقدوا حياتهم في هجمات إرهابية لداعش، كل هؤلاء الأفراد وأولئك الذين يحزنون عليهم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأحد مقتل البغدادي وعدد كبير من عناصره، في عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وحدها استهدفت مقر تواجده في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب شمال غربي سورية.

وقال ترامب في تصريحات تلفزيونية بثت على الهواء مباشرة، إن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله بعدما فجّر سترته الناسفة، موضحا أن نتائج اختبارات الحمض النووي التي أجريت بعد 15 دقيقة من مقتله أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.