حملات متنوعة بعدد من المحافظات لضبط الخارجين على القانون

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية في عدة محافظات اليوم الاثنين، عددا من الحملات الأمنية والمرورية والتموينية بجانب حملات لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة لضبط الخارجين على القانون.

ففي المنيا، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 63 قضية تموينية متنوعة، و12 قطعة سلاح متنوعة بدون ترخيص و7 قضايا مخدرات متنوعة، كما تم تنفيذ 1735 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بالإضافة إلى تحرير 3984 مخالفة مرورية متنوعة، ورفع وإزالة 743 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة وإزالة 105 حالات إشغال، 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ببني مزار.

وفي الشرقية، تمكنت مديرية الزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 85 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في 9 مدن بالمحافظة.

وفي الوادي الجديد، تم شن حملات ضد مستخدمي مياه الشرب في الزراعة ما يتسبب في إهدار مياه الشرب واستخدامها في الأغراض غير المخصصة لها، كما تم القيام بحملات تفتيش ومتابعة لتمشيط جميع الأحياء السكنية في المدينة خاصة مناطق الامتداد العمراني والتقسيمات السكنية الجديدة في مناطق "أرض السلام – أرض المعلمين – النور – المهندسين"، وجميع الأحياء السكنية، التي تشهد معدلات زائدة في استهلاك المياه.